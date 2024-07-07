نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطبيب المعالج لأحمد رفعت: رفعت كان عنده ضغط نفسي رهيب.. وأسرته لا بد أن تتحدث عن أسباب تعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدكتور أحمد أشرف عيسى الطبيب المعالج للاعب الراحل أحمد رفعت، المنتخب الوطني وفريق مودرن سبورت، والزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وقال طبيب أحمد رفعت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: أحمد رفعت كان عنده ضغط نفسي رهيب الفتره الأخيرة".



وتابع: "قمنا بمحاولة إنعاش القلب لأحمد رفعت أمس لمدة ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، ولكن لم يكن هناك أي استجابة ".



وأضاف: "أهل أحمد رفعت وأسرته هما أكثر ناس ينفع يتكلموا عن اللي حصله، وعن الضغوطات النفسية اللي مر بيها".



وشدد: "أسرة أحمد رفعت ونادر شوقي وكيل أعماله، يمتلكون الكثير من التفاصيل أكثر مني، وهم على دراية بها".



واختتم الدكتور أحمد أشرف عيسى الطبيب المعالج للراحل أحمد رفعت، حديثه قائلًا: "أحمد كان شخص حساس أوي وكتوم في نفسه، وهذا كان يسبب له ضغط نفسي".