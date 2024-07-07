نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد دياب يرد على تصريحات شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن تفاصيل الضغوط النفسية التي تعرض لها اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم منتخب مصر مودرن سبورت، ونادي الزمالك السابق، وذلك بعد رسالة خاصة من شقيقه، محمد رفعت.



وتُوفي أحمد رفعت صباح صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.



وخرج محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت منذ قليل، في تصريحات تلفيزيونية، قائلًا: "لن أقول ماذا حدث، اسألوا أحمد دياب ماذا حدث في أحمد رفعت بسببه!"



وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "اتحدث كمسؤول سابق في نادي فيوتشر، أحمد رفعت خرج له قرارين وزاريين بالسفر إلى ليبيريا ثم إلى الإمارات للتعاقد مع نادي الوحدة".



وتابع: "قولت لأحمد رفعت لن تركب الطائرة حتى يكون القرار في يدي، أتحدث عن القرار الوزاري بأحقية سفره إلى الإمارات".

وأضاف: "ما بعد القرار الوزاري والتعامل في القانون، الأمر لا يخص النادي، هذه مسؤولية أخرى".



وشدد: "رابطة الأندية لم تتجاهل أحمد رفعت، وذهبنا في اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لحل الأمر، وقمنا بعمل مذكرة وتقدم بها وليد دعبس للجهة المختصة".



وأردف: "أي أحد في المنظومة الرياضية، هذه الخطوات التي تأخذها لكي تسافر بعثة أو لاعب".



واختتم أحمد دياب حديثه قائلًا: "أحمد رفعت عاد لمصر في العام الماضي واستكمل لعب مع ناديه وشارك في الدوري ومباريات إفريقيا، وبدأ الموسم الحالي مع مودرن سبورت، كل ذلك بعد عودته من الإمارات وكان يشارك مع ناديه".