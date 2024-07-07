نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس: مودرن سبورت سيواصل دعم أسرة أحمد رفعت بعد رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، إن أحمد رفعت كان محبوبًا من الجميع، معربًا عن تعاطفه ودعمه الكامل لأسرته ووالدته في هذه الأوقات الصعبة.

وأوضح دعبس، في تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أن عقد أحمد رفعت مع النادي لا يزال ساريًا، وأن النادي سيمنح أهله قيمة العقد حتى نهايته، معتبرًا رفعت ابنًا من أبناء نادي مودرن.

وأشار:"التقى بأحمد رفعت قبل عشرة أيام في استاد القاهرة، وكان سعيدًا برؤيته، على الرغم من معرفته بصعوبة عودته لممارسة كرة القدم".

وأخبر:" رفعت أن الأهم هو تواجده بينهم معربا عن شعوره بأن زيارة رفعت الأخيرة ربما كانت وداعية، حيث لم يكن هناك سبب واضح لزيارته، وأن عقده يتبقى فيه موسم إضافي".

أكد:"النادي لن يتوانى عن دعم أسرة رفعت حتى بعد انتهاء عقده، مشيرًا إلى أن الجميع صُدم بخبر وفاته، وأن هناك أمورًا تحدث خارجة عن الإرادة".

وأضاف:"رفعت لم يظهر أي تصرف سلبي طوال فترة تواجده في النادي، وأنه كان ينتمي لعائلة محترمة".