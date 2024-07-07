نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبحي العمراوي حكمًا لمباراة المصري وبلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كل من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل والمقرر إقامتها على ملعب ستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بلدية المحلة

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى وسجل لاعبو المصري 37 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا آخر.