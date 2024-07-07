نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي يكشف كواليس أزمة تصاريح السفر التي تسببت في تدهور الحالة الصحية لأحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق، كواليس الأزمات والضغوط النفسية، التي تسببت دخول اللاعب في حالة نفسية سيئة، ممت أدى إلى تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته.



وتُوفي أحمد رفعت صباح صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.



وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "أحمد رفعت خرج للإعارة لنادي الوحدة الإماراتي بشكل غير قانوني".



وتابع: " لأنه كان لا يحق للاعب السفر خارج مصر، وكان يجب على ناديه إنهاء إجراءات استخراج تصاريح سفره".



وأكمل: "رفعت تفاجئ وهو في الإمارات أن خروجه من مصر غير قانوني، وبعدها دخل اللاعب في حالة نفسية سيئة، وفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه واستمر في الإمارات لمدة شهر".



وشدد: "إدارة فيوتشر وقتها كان بها أحمد دياب، وهو الذي سمح له بالتحرك والسفر إلى الإمارات، واللاعب كان يرفض السفر إلى الإمارات خوفا من الأزمة".



وأوضح: "أحمد كان خايف من العودة إلى مصر، وطلبت منه الانتظار لفترة لحين حل الأزمة حتى تكون عودته إلى مصر قانونية".



وأردف: "طوال هذه الفترة كنت أطلب من المسؤولين في فيوتشر حل الأزمة ولكنهم لم يتحركوا".



واستطرد: "نادي الوحدة سدد راتب الموسم بالكامل لأحمد رفعت، رغم أنه فسخ تعاقده في منتصف الموسم".



واختتم نادر شوقي حديثه قائلًا: "اسألوا عبد الظاهر السقا وعلي ماهر عن سبب اختفاء أحمد رفعت لعدة شهور كان يقال فيها إنه مصاب!".