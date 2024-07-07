نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أميركا بعد إقصاء بنما بخماسية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب كولومبيا فوزًا غاليًا على نظيره منتخب بنما، في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تشهد اهتمام كبير من قبل الجميع في كل مكان.

نتيجة مباراة كولومبيا وبنما في كوبا أمريكا

وفاز منتخب كولومبيا بنتيجة خمس أهداف مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب جامعة فينيكس في مباراة شهدت عبور الفريق الكولومبي إلى نصف نهائي بطولة الكوبا.

أهداف مباراة كولومبيا وبنما

نجح جون كوردوبا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولومبيا في افتتاح اللقاء بإحراز أولى الأهداف في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة عشر تمكن جيمس روديجيز، نجم كولومبيا من تعزيز النتيجة بإضافة ثاني الأهداف من خلال ركلة جزاء.

وأردف لويس دياز بالهدف الثالث في الدقيقة الواحدة والأربعون من عمر المباراة.

ووضع ريتشارد ريوس، نجم كولومبيا رابع أهداف منتخب بلاده في شباك بنما ببراعة في الدقيقة سبعون، وبمساعدة من دانيال مونوز.

واختتم ميخيل بورغا، نجم كولومبيا أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الخامس في شباك منتخب بنما من خلال ركلة جزاء سكنت الشباك ببراعة.