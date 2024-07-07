نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آخرهم دمعتين في البرامج.. أفاقين.. معدومي الضمير".. شريف إكرامي يفتح النار على مسؤولو الرياضة المصرية بسبب أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ما حدث مع اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق، بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة في الملعب، مقارنا ما حدث مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن.



وتُوفي أحمد رفعت صباح صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.



ونشر شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إكس X: "أحمد رفعت مات بس كريستيان إريكسن عاش".



وتابع: "مات مع إن اللي عالجوه طلعوا كل يوم في البرامج يتكلموا ويطمنو الناس عليه،و يأكدوا لنا إن محدش قصر".



وأضاف: "رفعت مات مع إن الوزير راح بنفسه واطمن عليه واتصور معاه كمان عشان يطمنا اكتر،

مات بعد تأكيد مسئولي ناديه إنه في طريقة للعودة للملاعب وأنهم عملوا معاه الواجب وزيادة ".



وأكمل: "طبعًا لكل اجل كتاب اللهم لا اعتراض، بس بردو لكل أجل سبب، إريكسين عاش عشان اتلحق من أول ثانية قلبه فيها وقف، مش بعد نص ساعة".



وأردف: "إريكسن عاش عشان فيه قدسية لحياة الانسان وصحته، مش بنتاجر بيها، عاش عشان في ناس بتشتغل بجد، ناس مسئولة عندها ضمير واحترام لنفسها ولمناصبها،مش ناس كل همها تبان كده".



وشدد: "إريكسن عاش لأن في ناس اشتغلت على كل حاجه عشان تنقذ حياة بني آدم، مش اشتغلت بس عشان تخلي مسئوليتها، إريكسن عاش عشان محدش قهره نفسيًا ولا ذله ولا اتحكم فيه ولا فمستقبله".



واستكمل: "روح يا رفعت للي أرحم من أي حد، روح عشان حق اللي بيموت هنا يابني كام صورة علي شوية تغريدات،و دمعتين في البرامج وآخرهم يومين تلاتة وبس".



واستطرد: "ارتاح يابني وسيبنا هنا مع الافاقين، والمتاجرين معدومي الاحترام والضمير والإنسانية ".



واختتم شريف إكرامي حديثه قائلًا: "ارتاح يا رفعت لعل وعسي موتك يكون سبب في صحيان ضمائر وذمم ماتت من زمن،

رحمك الله يا أحمد ".