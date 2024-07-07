نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري nile قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تبدأ اليوم الأحد مباريات الاسبوع الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز بثلاثة مواجهات قوية المصري وبلدية المحلة، الزمالك والإسماعيلي، الجونة وسيراميكا كيلوباترا.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
-1 بيراميدز 65 نقطة
-2 الأهلي 54 نقطة
-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة
-4 مودرن سبورت 44 نقطة
-5 إنبي 42 نقطة
-6 سموحة42 نقطة
-7 زد 41 نقطة.
-8سيراميكا كيلوباترا 40 نقطة
-9 الاتحاد السكندري 38 نقطة
-10 الزمالك 35 نقطة
-11 طلائع الجيش 35 نقطة
-12 البنك الأهلي 33نقطة
-13 الإسماعيلي31 نقطة
-14 الجونة 31 نقطة
-15 فاركو 26 نقطة
-16 بلدية المحلة 23 نقطة
-17 المقاولون العرب 20 نقطة
-18 الداخلية 19 نقطة.