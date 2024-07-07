نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري nile قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الأحد مباريات الاسبوع الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز بثلاثة مواجهات قوية المصري وبلدية المحلة، الزمالك والإسماعيلي، الجونة وسيراميكا كيلوباترا. وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي: -1 بيراميدز 65 نقطة -2 الأهلي 54 نقطة -3 المصري البورسعيدي 48 نقطة -4 مودرن سبورت 44 نقطة -5 إنبي 42 نقطة -6 سموحة42 نقطة -7 زد 41 نقطة. -8سيراميكا كيلوباترا 40 نقطة -9 الاتحاد السكندري 38 نقطة -10 الزمالك 35 نقطة -11 طلائع الجيش 35 نقطة -12 البنك الأهلي 33نقطة -13 الإسماعيلي31 نقطة -14 الجونة 31 نقطة -15 فاركو 26 نقطة -16 بلدية المحلة 23 نقطة -17 المقاولون العرب 20 نقطة -18 الداخلية 19 نقطة.