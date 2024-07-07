الرياضة

ترتيب دوري nile قبل مباريات اليوم الأحد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري nile قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تبدأ  اليوم الأحد مباريات الاسبوع الثلاثين  من منافسات الدوري الممتاز بثلاثة مواجهات قوية المصري وبلدية المحلة، الزمالك والإسماعيلي، الجونة وسيراميكا كيلوباترا.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

-1 بيراميدز 65 نقطة

-2 54 نقطة

-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة

-4 مودرن سبورت 44 نقطة

-5 إنبي 42 نقطة

-6 سموحة42 نقطة

-7 زد 41 نقطة.

-8سيراميكا كيلوباترا  40 نقطة

-9 الاتحاد السكندري 38 نقطة

-10 الزمالك 35 نقطة

-11 طلائع الجيش 35 نقطة

-12 البنك الأهلي 33نقطة

-13 الإسماعيلي31 نقطة

-14 الجونة 31 نقطة

-15 فاركو 26 نقطة

-16 بلدية المحلة 23 نقطة

-17 المقاولون العرب 20 نقطة

-18 الداخلية 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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