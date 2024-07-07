نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 7 من الشهر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة؛ مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد خالد بشارة.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما ستنقل مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا عبر قناة ON Time Sports 1HD.