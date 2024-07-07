نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ليلة غياب فينسيوس.. تشكيل البرازيل أمام الأوروجواي بكوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل البرازيل الرسمي أمام الأوروجواي في كوبا أمريكا لهذه النسخة 20024.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع بظيره منتخب أوروغواي صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتنطلق مباراة البرازيل والأوروغواي عند تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الرابعة بتوقيت أبو ظبي.

وتشهد مباراة البرازيل التي ستلعب ضد الأوروغواي عدم وجود فينيسيوس جونيور، نجم الفريق والذي يغيب بسبب تراكم البطاقات.

وفي سياق ذلك فقد دفع دوريفال جونيور بالمهاجم الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد من أجل تعويض غياب جونيور.

تشكيل البرازيل ضد الاوروغواي في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو - ميليتاو - ماركينيوس - أرانا

الوسط: جواو غوميز - لوكاس باكيتا - جواو غوميز

الهجوم: رافينيا - إندريك - رودريغو