نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأوروغواي الرسمي ضد البرازيل في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض معكم متابعينا الأعزاء في التقرير التالي التشكيل الرسمي لمباراة الأوروغواي ضد منتخب البرازيل في منافسات أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024”.

موعد مباراة الأوروجواي والبرازيل في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الأوروجواي والبرازيل عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وتلعب مباراة الأوروجواي والبرازيل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب الولاء في منافسة ستشهد صراع شرس بين المنتخبين للوصول إلى نصف نهائي البطولة.

تشكيل أوروغواي ضد البرازيل في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت

الدفاع: نانديز - رونالد أراوخو - أوليفيرا - فينيا

الوسط: فالفيردي - أوغارتي - دي لا كروز

الهجوم: بيليستري - داروين نونيز - ماكسيميليان أراوخو