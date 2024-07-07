نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس يناشد وزير الرياضة بحل أزمة اللعب نهارًا ويصف حادثة أحمد رفعت بجرس إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، نداءً إلى وزير الشباب والرياضة للتدخل العاجل في أزمة توقيت مباريات الدوري الممتاز المصري، معبرًا عن قلقه الشديد من اللعب في فترات النهار بسبب الظروف الجوية الحارة التي تؤثر على سلامة اللاعبين.



وأشار دعبس في حديثه مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى حوادث مأساوية مشابهة لما حدث لأحمد رفعت، مما يجعله يدعو لتحمل مسؤولية كبيرة من قبل الجهات المسؤولة في الرياضة".

أكد رئيس النادي أنه لا بد من إعادة النظر في هذا القرار لحماية سلامة الرياضيين والحفاظ على صحتهم. وأضاف أن وزير الرياضة، أشرف صبحي، يتمتع بالقدرة على حل الأزمات بفعالية وسرعة، مشيرًا إلى دوره الهام في تحسين البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية.

واختتم دعبس حديثه بالتأكيد على أن حادثة وفاة أحمد رفعت يجب أن تكون جرس إنذار لجميع الأطراف المعنية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل، داعيًا إلى إجراءات أكثر حزمًا لضمان سلامة اللاعبين ومصلحة الرياضة في مصر.