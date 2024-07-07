نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، غي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد شوشة، وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح.

خط الوسط: رضا صلاح ونور السيد، وعبد الجواد تعلب وسيف شيكا، وأرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.