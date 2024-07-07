نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شعبان: احمد رفعت راجل وتحمل المسؤولية منذ صغره وصالح جمعة في حالة انهيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي أن أحمد رفعت مر بظروف صعبة من صغره ووفاة والده وهو سنه 14 سنة وكان أكبر الاخوات وتحمل المسؤولية منذ صغره.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه كان وهو صغير كان يرفض ركوب تاكسي من أجل أن يوفر فلوس التاكسي لأسرته ويفضل ركوب حافلة بسعر ارخص لإنه كان بتحمل المسؤولية بكل قوة وخرج شقيقين له أحدهما مهندس والآخر دكتور.

وواصل تصريحاته أنهما في حالة انهيار هو وصالح جمعة منذ الصبح والاخير يرغب في النزول إجازة في ظل إيقافه خاصة وإنه كان أقرب اللاعبين لاحمد رفعت.