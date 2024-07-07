نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: سموحة دافعه أكبر من إنبي.. ويجب تعديل موعد المباريات لارتفاع درجة الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص شهاب الدين أحمد، نجم النادي الأهلي السابق، على الإشادة بأداء فريق سموحة في مباراة أمس أمام إنبي في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.



وفاز فريق سموحة على نظيره إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.



وقال شهاب الدين أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الدافع عند سموحة في مباراة إنبي كان أكبر، ولكن الفريق البترولي يسير يخطى ثابتة".



وتابع: "سموحة ظهر بمستوى متميز، ولكن توقيت لعب المباراة صعب للغاية، وعلى لجنة المسابقات أن تعيد النظر في مواعيد مباريات الدوري".



واختتم: "سموحة استغل الثغرات في دفاع إنبي وحسم المباراة لصالحه، على عكس الفريق البترولي الذي ظهر بأريحية كبيرة خلال اللقاء".