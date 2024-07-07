نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من الجماهير، عن تردد قناة أون تايم سبورتس، الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره فريق الجونة؛ والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ومن المقرر أن يخوض فريق الجونة لقاءه مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا؛ مع نظيره فريق الجونة؛ عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة ON time Sports 1HD.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 على النايل سات

تردد قناة أون سبورت: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على عرب سات

تردد قناة اون سبورت: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.