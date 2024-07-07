نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس: تواجدت مع رفعت بالصدفة في المستشفى قبل وفاته ونفسي يتعمل ملف طبي لكل لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أنه تواجد في المستشفى التي دخل فيها الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 5 دقائق من دخوله تقريبًا.

وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تواجدت في المستشفى بعد 5 دقائق من دخوله، وكنت أسير بالسيارة في التجمع بلا هدف وكأن الأقدار تسوقني إلى المستشفى لحين تلقيت هاتف بجانب المستشفى بالصدفة، وعملية الانعاش استمرت ساعة ونصف ولكن فشلت المحاولات".

وأضاف: "أطالب المسؤولين بوجود منظومة طبية رياضية وملف طبي لكل لاعب في اتحاد الكرة تحت إشراف وزارة الصحة ونأخذ بالأسباب لتفادي أي خطر لأي لاعب".

واختتم: "لا بد من إجراء جدول دوري منضبط على الكل دون تأجيلات، واللعب في الرابعة عصرًا يدمر الصناعة، ونحن لسنا ضد الترشيد، ولكن الملاعب ليست على خطوط الدولة الكهربائية".