الرياضة

وليد دعبس: تواجدت مع رفعت بالصدفة في المستشفى قبل وفاته ونفسي يتعمل ملف طبي لكل لاعب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس: تواجدت مع رفعت بالصدفة في المستشفى قبل وفاته ونفسي يتعمل ملف طبي لكل لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أنه تواجد في المستشفى التي دخل فيها الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 5 دقائق من دخوله تقريبًا.

وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تواجدت في المستشفى بعد 5 دقائق من دخوله، وكنت أسير بالسيارة في التجمع بلا هدف وكأن الأقدار تسوقني إلى المستشفى لحين تلقيت هاتف بجانب المستشفى بالصدفة، وعملية الانعاش استمرت ساعة ونصف ولكن فشلت المحاولات".

وأضاف: "أطالب المسؤولين بوجود منظومة طبية رياضية وملف طبي لكل لاعب في اتحاد الكرة تحت إشراف وزارة الصحة ونأخذ بالأسباب لتفادي أي خطر لأي لاعب".

واختتم: "لا بد من إجراء جدول دوري منضبط على الكل دون تأجيلات، واللعب في الرابعة عصرًا يدمر الصناعة، ونحن لسنا ضد الترشيد، ولكن الملاعب ليست على خطوط الدولة الكهربائية".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا