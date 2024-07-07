نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: طارق مصطفى نجح في الخروج بالبنك الأهلي من دوامة الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب شهاب الدين أحمد، نجم النادي الأهلي السابق،عن سعادته البالغة بالمستوى الذي يقدمه طارق مصطفى، المدير الفني لـ إنبي خلال مشوار الفريق في الدوري المصري للمويم الجاري 2023-2024.



وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره زد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وقال شهاب الدين أحمد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "كابتن طارق مصطفى تمكن من الخروج بالفريق من دوامة الهبوك والاستفادة من فترات التوقف".

وأضاف: "طارق وواجهته صعوبات عديدة وغيابات ولكنه تجاوز المرحلة، ونجح بشكل كبير مع البنك الأهلي وقدم نتائج متميزة، ويحسب للإدارة إصرارها على تواجده واستمراره".



واختتم: "لا يجب أن تتعامل المدرب أو اللاعب بالقطعة، ويجب منحه كل الصلاحيات وبعدها قم بمحاسبته، ولن تستطيع محاسبة المدرب بالمباراة".

واختتم: "يحق تغيير المدرب في حال سوء النتائج، ولكن من الممكن أن تكون المشكلة في الإدارة التي لا توفر ما يريده المدرب".