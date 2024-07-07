نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس يكشف قصة أحمد رفعت مع التجنيد وكواليس زيارته الأخيرة للنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، كواليس أزمة تعرض الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وقصة التجنيد التي تواجد بها.

وأكد دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أن أي شخص يمر بضغوط في الحياة ورفعت كان على خلق شديد.

وتابع وليد دعبس: "مسؤوليتي بدأت مع النادي في شهر سبتمبر، وكان معي ملف تواجده في التجنيد وفترة عقوبته وكان يتواصل معي، وكنا نحاول، ولكن لا توجد أي إدارة لم تقدم يد المساعدة في موضوع اللاعب مع الجيش، وكان يتواجد في التجنيد وكان يتدرب في المركز الرياضي وكان هناك اهتمام به شديد، وقضى فترة عقوبة شهرين هناك".

وأضاف دعبس: "بعد تدخل الإدارات ومحاولات شديدة تم تخفيف العقوبة من سنة إلى أشهر قليلة، وخرج منها معنوياته مرتفعة وقالي هكسر الدنيا، قولتله يالا هاتلنا هعرض احتراف وهوديك".

واستطرد وليد دعبس: "منذ تواجدي في رئاسة النادي، لم يصلني أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك له، وكان نفسي يحترف خاصةً أنه كان موهبة كبيرة لم يحصل على حقه".

واختتم رئيس مودرن سبورت: "زيارة أحمد رفعت الأخيرة للفريق، أشعر كأنها زيارة وداع، خاصةً أنها زيارة لم يكن لها أي لازمة لعدم وجود حدث، ولا كنت أعلم بوجوده وذهبت بشكل مفاجئ ولم يكن هناك أي تنسيق".