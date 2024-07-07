خاميس رودريجيز يحطم الأرقام مع كولومبيا في كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الكولومبي خاميس رودريغيز، في تحقيق أرقام مميزة له مع منتخب بلاده في بطولة أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" التي تلعب خلال الفترة الجارية.

وتألق رودريجيز مع منتخب كولومبيا وقاد فريقه للفوز على منتخب بنما في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد والموافق السابع من يوليو لهذا العام.

وفاز منتخب كولومبيا بخمس أهداف نظيفة على منتخب بنما في لقاء دور ربع نهائي والذي شهد تألق كبير لصاحب الـ32 عام.

رودريجيز يتألق مع كولومبيا في كوبا أمريكا

وفي سياق ذلك فقد استطاع رودريجيز أن يحقق إحصائية مميزة له مع منتخب بلاده، حيث صنع هدفين في أول ورابع مباراة وصنع هدف في ثاني مباراة وسجل هدف آخر في رابع مباراة ضد بنما بكوبا أمريكا.

كما حقق رودريجيز جائزة رجل المباراة في ثلاث مباريات مختلفة، وهي إحصائية تجعله من أكثر اللاعبين تألقًا في بطولة الكوبا حتى الآن.