نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس: كنت أعلم أن رفعت لن يمارس كرة القدم مرة أخرى وحزنت على ظهوره بالبرنامج الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كان يعتبره ابنه داخل النادي.

وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مكناش فوقنا من صدمة غيبوبته، وكنت عارف أنه مش هيرجع يلعب تاني خالص، وأنا قولتله في آخر مقابلة، خلاص يا أحمد مش مهم تلعب تاني".

وأضاف وليد دعبس: "بعدها تحدث معي حول ظهوره في أحد البرامج، ومكنتش مبسوط ولكني وافقت، لأنه حتى مكانش فاكر هو مر بإيه وأنا كنت بحكيله اللي حصله، وكان مركب دعامتين وينتظر تركيب جها، ولم أشعر أن الظهور سيكون في وقته ولكن وافقت حسب رغبته، وحذرته من الظهور في هذا البرنامج، ومحبتش ازعله، وبعد ما شوفت الحلقة قلقت من هيئته".

وقال رئيس مودرن سبورت: "رفعت كان يسير بشكل جيد في العلاج وطلب السفر فترة نقاهة في الخارج وكنا نستعد لاستخراج تصريح له من الجيش لأنه مجند".

واختتم: "رفعت أنهى موسمين في عقده وتبقى هذا الموسم مع الموسم المقبل، ومن حقه علينا الوقوف بجانبه ومنذ بداية أزمته أسرته تحصل على راتبه بشكل طبيعي وهذا أقل حقوقه".