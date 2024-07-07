نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله جورج: احمد سليمان خضع لقسطرة استكشافية وفحوصات جديدة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عبدالله جورج عضو مجلس أدارة نادي الزمالك عن كواليس الأزمة التي تعرض لها أحمد سليمان خلال الساعات القليلة الماضية.

أكد عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك أن احمد سليمان مجهد منذ فترة وتتحدث معه دائما من أجل الخضوع للفحوصات.

أحمد سليمان يخضع لفحوصات طبية غدا

واضاف في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: سليمان خضع لقسطرة تشخيصية ولكن لم تكن افضل حال والشرايين التاجية وجدناها لاتعمل بالكفاءة اللازمة وهناك جراح قلب سيفحصه غدا ولانتمني أن تصل الأمور إلي جراحة.

واختتم تصريحاته بأنه هو وحسين السيد تم السماح لهما بالدخول والاطمئنان عليه والحالة المعنوية جيدا وباذن الله الأمور ستكون بخير ويعود لناديه من جديد.