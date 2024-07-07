الغامدي: زيزو لاعب خرافي وسيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد عبدالله الغامدي، المعلق الرياضي السعودي، بجماهير نادي الزمالك الكبيرة في كل مكان، مشددًا على أنهم دائما يصنعوا الحدث في أي وقت وأي مكان.



وقال الغامدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "البطولة العربية كانت شهادة ميلادي عند جمهور الزمالك".



وتابع: "جمهور القلعة البيضاء حالة إستثنائية رائعة، ويصنع الحدث في أي مكان".



واختتم: " رحيل أحمد رفعت يوم حزين للكرة المصرية، وزيزو لاعب خرافي وسيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية".