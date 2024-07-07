نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية لمتابعة مباراة الأرجنتين وكندا في بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.



تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كندا وتشيلي وبيرو.



احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 9 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطتين وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



تواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي البرازيل وباراجواي وكوستاريكا.



بينما احتل منتخب كندا المركز الثاني في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 نقاط بينما جاء منتخب الأرجنتين في المركز الأول برصيد 9 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطتين وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وكندا يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب ماتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.