الحظ يعاند فليك قبل بدء الموسم الجديد.. إصابة أراوخو مع الأوروجواي في كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض رونالد أراوخو، نجم منتخب الأوروغواي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد منتخب البرازيل في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

الحظ يعاند فليك قبل بدء الموسم الجديد.. إصابة أراوخو مع الأوروغواي في كوبا أمريكا

وشهدت مباراة الأوروجواي والبرازيل إصابة قوية لأراوخو لاعب نادي برشلونة والتي تسببت في خروجه من ملعب المباراة خلال الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب الأوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا على ملعب الولاء في مباراة تشهد صراع على من يتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وسيلاقي الفائز من مباراة الأوروجواي والبرازيل منتخب كولومبيا الذي قصى نظيره منتخب بنما بخمس أهداف دون رد، وذلك في لقاء قوي يجمع بينهما مساء الخميس القادم.

