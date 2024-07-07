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أحمد جودة - القاهرة - يتزايد الغموض بشأن مصير مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا، بعد الخروج من دور الثمانية لليورو، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام إنجلترا.

اول تعليق من مدرب سويسرا بعد الخروج من اليورو

وأثيرت تكهنات بشأن سعي أندية عربية للتعاقد مع ياكين، خاصة وأنه عقده مع منتخب سويسرا كان مرتبطا بمشوار الفريق في البطولة القارية.

وقال ياكين بعد الخسارة أمام إنجلترا "توديع اليورو مؤلم، لقد بذلنا الكثير من الجهد وصنعنا الكثير من الفرص".

وأضاف "حزين على الأولاد وعلى بلدنا، إنجلترا لم تسنح لها الكثير من الفرص، في الوقت الذي صنعنا فيه نحن بعض الفرص".

وتابع "لا نستحق العودة إلى الديار، لكن علينا أن نشعر بالفخر".

وتولى مورات ياكين، تدريب منتخب سويسرا في آب/أغسطس 2021.

