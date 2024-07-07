نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان يترقب موعد عودة أحمد رفعت للملاعب بعد المرحلة الصعبة التي مر بها، إلى أنه تلقى خبر وفاته بصدمة قوية.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد رفعت من الاذكياء جدًا ومتعب في نقاشه وهذا دليل على تفوقه وموهبته".

وأضاف ضياء السيد: "قمنا بضمه في فترة بوب برادلي مدرب الفراعنة السابق، في سن صغيرة هو وكهربا، وأثبت نفسه ويملك شخصية كبيرة".

وقال ضياء السيد: "أثناء فترة تواجد كارلوس كيروش، تم اختيار رفعت لأنه من الموهوبين، بالإضافة إلى أن البرتغالي كان يعتمد على الغير منضمين بكثرة، وهو تفاجئ بانضمامه، وكنت اذهب لمشاهدته في ناديه، وكيروش وبرادلي تراسلوا معي لمواساتي".

واختتم: "أحمد رفعت لم يشتكي معي من أي ضغوط، ولكن هناك العديد من اللاعبين يشتكوا من بعض المشاكل والأزمات التي تسبب لهم ضغوط، وكنت أتدخل لحلها وبعضها كان صعب".