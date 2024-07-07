نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلدية المحلة ضد المصري البورسعيدي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق بلدية المحلة مع فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد 7 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بلدية المحلة ضد المصري

تُقام تلك المباراة بين فريقي بلدية المحلة والمصري في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي المصري وبلدية المحلة عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وقد نجح فريق المصري في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب الجونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما خسر بلدية المحلة أمام مودرن سبورت، بنتيجة هدف دون رد.

