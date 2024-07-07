نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يستقر على تشكيل المصري لمواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق بلدية المحلة منافسه فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد 7 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبلدية المحلة

تذاع تلك المباراة بين فريقي المصري وبلدية المحلة عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

تشكيل المصري المتوقع ضد بلدية المحلة