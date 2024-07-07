نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب بلدية المحلة والمصري البورسعيدي في دوري نايل قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه فريق المصري البورسعيدي، منافسه بلدية المحلة، اليوم الأحد 7 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وبلدية المحلة

يحتل فريق المصري في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى.

بينما لعب بلدية المحلة 28 مباراة حتى الآن، ويحتل المركز الـ16 فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة.

حكام مباراة المصري وبلدية المحلة

ويضم طاقم التحكيم لتلك المباراة كل من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد السيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.