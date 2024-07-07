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أحمد جودة - القاهرة - أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، لا تتعلق فقط بأداء فريقه الجيد، وذلك بعد فوز فريقه على سويسرا بضربات الترجيح 5/3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة، ليتأهل وصيف النسخة الماضية إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

ساوثجيت يطلق تصريحات قوية بعد الفوز على سويسرا

وقال ساوثجيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين، هذا أفضل أداء قدمناه، أن نعود من الخلف ونظهر شخصيتنا وعزمنا هذا أمر رائع، والأمر لا يتعلق فقط باللعب جيدا".

وأضاف: "أداء رائع ونتيجة رائعة ولازلنا في البطولة، يجب علينا التركيز على الجانب التكتيكي، نحن في الدور قبل النهائي للمرة الثالثة وهذا يقول الكثير عن المجموعة، أعتقد أننا سيطرنا بشكل جيد".