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أحمد جودة - القاهرة - يتزايد الغموض بشأن مصير مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا بعد الخروج من دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية على يد إنجلترا.

مصير غامض لمدرب سويسرا بعد الإقصاء من يورو 2024

وقال ياكين بعد الخسارة أمام إنجلترا "الأمر مؤلم، لقد بذلنا الكثير من الجهد وصنعنا الكثير من الفرص".

وأضاف "حزين على الأولاد وعلى بلدنا، إنجلترا لم تسنح لها الكثير من الفرص في الوقت الذي صنعنا فيه نحن بعض الفرص، لا نستحق العودة إ لى الديار لكن علينا أن نشعر بالفخر".

وتولى ياكين تدريب منتخب سويسرا في آب/أغسطس 2021، وصعد بالفريق إلى مونديال قطر 2022 بعد التفوق على إيطاليا في التصفيات. وفي كأس العالم فاز الفريق على الكاميرون وصربيا قبل تعرضه لهزيمة كاسحة على يد البرتغال 1 /6 في دور الـ16.

وفي يورو 2024 فازت سويسرا على المجر 3 /1 ثم تعادلت مع اسكتلندا 1 /1 وبنفس النتيجة مع ألمانيا، قبل أن تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بإيطاليا حاملة اللقب من دورالـ16 بالفوز عليها بهدفين دون رد.