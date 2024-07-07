نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتغزل في أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر للشباب السابق، أنه فجع بخبر وفاة أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن هذا عمره في النهاية ولا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره.

وتابع ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رفعت تواجد معي في كأس الشباب وصاحب شخصية كبيرة في الملعب ويملك قدرات مميزة، ويكره الهزيمة بشدة ولديه أصل خارج الملعب ولا يثير أي مشاكل، وقائد ويحب زملائه".

وأضاف ربيع ياسين: "رفعت تواصلت معه عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق، وامتدحت هدفه وقولت له مكانك الأهلي والزمالك".

واستطرد مدرب منتخب مصر للشباب السابق: "رفعت من النجوم منذ صغره، واختلفت معه في كثير من المرات، بسبب رفضه خروج من الملعب لأنه يحتاج للتواجد في الملعب، وفي مباراة نيجيريا في نصف النهائي اختفت معه بقوة واتنرفزت عليه بسبب طلبي التغيير بين الشوطين والتزم في الأمر وقتها، والوحيد الذي يتواصل معي من جيله".

واختتم: "حاولت زيارة أحمد رفعت في المستشفى ثم البيت وتواصلت مع هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت، ولكن فشلت في زيارته وأرسلت له رسالة بعد خروجه واطمأنيت عليه".