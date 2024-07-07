نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد: طريقة تسديد ضربة الجزاء أمام سويسرا كانت فكرة ساوثجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ترينت ألكسندر أرنولد نجم منتخب إنجلترا أن طريقة تنفيذه لركلة الجزاء الأخيرة لبلاده أمام سويسرا، كانت فكرة المدرب جاريث ساوثجيت.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا ما تدربت عليه، حينما قال المدرب أنني سأشارك في تنفيذ ركلات الجزاء، استمتعت بالأمر وتدربت عليه".

وأضاف "جميع ركلات الجزاء الخمس من جانبنا كانت رائعة".

وأشار "كنا تعرف أن المنافسة ستكون قوية، بصرف النظر عما تطلبه الأمر فإن ما يهم حقا أننا فزنا".

وأنهى منتخب إنجلترا مغامرة سويسرا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بألمانيا عند دور الثمانية، ليتأهل الإنجليز للدور قبل النهائي بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث تقدم منتخب سويسرا بهدف مهاجمه بريل إيمبولو في الدقيقة 75 بعد كرة عرضية من زميله دان ندوي.

وأدرك الإنجليز التعادل سريعا في الدقيقة 80 بتسديدة بوكايا ساكا نجم أرسنال التي سكنت الشباك بعد الارتطام بالقائم الأيمن.

وانتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل متفوقا بنتيجة 5 /3 بعدما نجح في تسديد جميع الركلات الخمس بأقدام كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترنت ألكسندر أرنولد.