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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني توماس كريستيانسن، مدرب منتخب بنما، أسفه لخسارة فريقه القاسية أمام كولومبيا، في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

مدرب بنما: لا نستحق نتيجة مباراة كولومبيا

وخسر منتخب بنما صفر / 5 أمام كولومبيا، مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) في دور الثمانية للبطولة، ليخفق في التأهل للمربع الذهبي.

وقال كريستيانسن عقب المباراة "لم يكن ينبغي أن نقع في مثل تلك الأخطاء التي ارتكبناها أمام فريق بحجم منتخب كولومبيا، الذي يتمتع بالكفاءة والسرعة والشراسة".

أضاف كريستيانسن "إنها ليست النتيجة التي كنا نريدها بالتأكيد، وليست النتيجة التي نستحقها، لكن ينبغي علينا أن نتعلم منها".

يذكر أن منتخب بنما صعد للأدوار الإقصائية في مشاركته الثانية بكوبا أمريكا للمرة الأولى، بعدما سبق أن ودع البطولة من مرحلة المجموعات خلال مشاركته الوحيدة السابقة بنسخة المسابقة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.