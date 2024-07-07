نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن أولى صفقات الأهلي الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد عن أولى الصفقات التي نجح نادي الأهلي في إبرامها لتدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي القادم.

شوبير يكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير أون تايم سبورت اف أم أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحصول على توقيع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري".

وأضاف:" كما سبق وأن اخبرناكم منذ فترة طويلة أن المارد الأحمر يرغب في تدعيم الخط الخلفي بلاعبين جدد تم الاستقرار على ضم يوسف أيمن الناشط في بطولة الدوري القطري".

وأكمل:" الصورة التي سبق وأن تم نشرها بواسطة إمام عاشور وتواجد فيها محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح والوافد الجديد يوسف أيمن تؤكد كلامنا بشكل كبير".

وأنهى:" اللاعب سبق وأن تواجد في القاهرة خلال الفترة الماضية ونجح بالفعل في اجتياز الكشف الطبي في انتظار الاعلان الرسمي لانضمامه للقلعة الحمراء".