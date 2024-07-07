نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة حول رحيل نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية أن رحيل أوريول روميو عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي شبه مؤكد.

وأضاف:" برشلونة قد يؤجل رحيل روميو حتى نهاية السوق بسبب الإصابات في خط الوسط والتي على رأسها بيدري التي تعرض للإصابة مع منتخب اسبانيا في كأس أمم أوروبا".

يذكر أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد قد أعطى الضوء الأخضر لرحيل روميو عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم الحاجة إلى خدماته.