نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان في طريقه إلى دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، قريبًا من الرحيل عن الروسونيري خلال فترة زمنية الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإنجليزي بين جيكوبز أن الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم الفريق اللومباردي منفتح على الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف:" بن ناصر لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في عقده مع ميلان".

وأوضح:"اللاعب مستعد للبقاء في ميلان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف، ولكن هناك احتمال واقعي لمغادرته هذا الصيف".

