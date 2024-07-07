نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني كروس يتلقى رسالة دعم من زوجته عقب الخروج من يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى توني كروس نجم منتخب ألمانيا إشادة كبيرة من زوجته، في الوقت الذي يستعد فيه للتكريم في مسقط رأسه في جرايفسفالد بعد انتهاء مسيرته اللامعة مع كرة القدم بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2/1 أمس الجمعة في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وقالت زوجة النجم الألماني "لقد ناقشنا قرار الاعتزال بشكل يومي لعدة أشهر لتحديد الوقت المناسب للتوقف عن كرة القدم محور حياتنا".

وتابعت "لا يوجد وقت معين يكون مناسبا، فكل منا يحدد ويختار وفقا لرؤيته، وقد فعلت ذلك كما تفعل دائما باتخاذ القرارات الصحيحة في كرة القدم".

وأشارت جيسيكا إلى أن توني كروس حصل على تقدير طال انتظاره داخل ألمانيا وذلك خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا الحالية.

واكتسب كروس شعبية كبيرى في مدريد الذي ارتدى قميصه لعقد من الزمن بعد انضمامه من بايرن ميونخ الذي انتقل إليه شابا صغيرا من هانزا روستوك القريب من مسقط رأسه في جرايفسفالد.

وطلبت مدينة جرايفسفالد سكانها بالقدوم إلى الميدان غدا الإثنين بقمصان المنتخب الألماني البيضاء والوردية لتشكيل اسم توني كروس بها.

وأصدرت بيانا يقول "كروس لم يكتسب حب الجماهير بأدائه داخل الملعب فقط ولكن بالتزامه أيضا خارج حدود الملعب لدرجة تجعله نموذجا وقدوة للكثيرين".