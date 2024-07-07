نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. هونج يتولى تدريب كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‭ ‬قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد إن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عين هونغ ميونغ-بو مدربًا للمنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية ليتولى بذلك المهمة للمرة الثانية بعد عقد كامل من قيادته الجهاز الفني للمرة الأولى.

أسند الاتحاد الكوري لكرة القدم مهمة تدريب المنتخب إلى هونغ (55 عامًا) بعد إقالة سلفه الألماني يورغن كلينسمان في فبراير شباط عقب خروج الفريق من قبل نهائي كأس آسيا التي كان مرشحًا للفوز بلقبها.

للمرة الثانية.. هونغ يتولى تدريب كوريا الجنوبية





وقاد هونغ منتخب كوريا الجنوبية في 19 مباراة في الفترة من 2013 إلى 2014 قبل رحيله بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويعود هونغ لتدريب المنتخب الوطني لبلاده بعد أن قاد فريق أولسان للفوز بلقب الدوري الكوري مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين.

وقالت يونهاب إن المدير الفني لي ليم سينج سيعقد مؤتمرًا صحافيًا يوم الإثنين يتناول فيه تعيين هونغ.

وتولى هوانغ سون هونغ وكيم دو هون تدريب المنتخب الكوري بصفة مؤقتة بينما كان الاتحاد يبحث عن مدرب دائم.

