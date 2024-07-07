نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. الصن: مانشستر يونايتد قريب من ضم جوشوا زيركزي وسبورت: ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم فلوريان فيرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 7-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وافق مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي ويجري محادثات مع بولونيا حول كيفية رغبة النادي الإيطالي في دفع رسوم إطلاق سراح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا البالغة 34 مليون جنيه إسترليني. (CaughtOffside)

يرغب تشيلسي في تقديم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (31 عامًا) ولاعب الوسط الإيطالي تشيزاري كاسادي (21 عامًا) إلى نابولي للمساعدة في خفض سعر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا. (الحديث الجماعي)

لم يطابق آرسنال بعد السعر الذي طلبه بولونيا والبالغ 42.3 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، 22 عامًا، وما زالت المحادثات بين الناديين مستمرة. (فوتبول إيطاليا)

وافق لاعب خط الوسط الألماني باسكال جروس على الشروط الشخصية مع بوروسيا دورتموند، الذي يجري محادثات بشأن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من برايتون مقابل ما بين 6 ملايين جنيه إسترليني و8.5 مليون جنيه إسترليني. (سكاي سبورتس)

تم ربط توتنهام مع لاعب خط وسط تشيلسي كونور غالاغر، 24 عامًا، لكن من غير المرجح أن ينتقل اللاعب الدولي الإنجليزي إلى توتنهام هذا الصيف لأن أعمال النقل التي قام بها البلوز ساعدتهم على تلبية قواعد الربح والاستدامة. (كرة القدم من الداخل)

يجري جناح نيوكاسل يونايتد، ميغيل ألميرون، محادثات مع ممثله بشأن مستقبله، حيث يرتبط لاعب باراجواي الدولي البالغ من العمر 30 عامًا بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية ويعتقد أن فريق نيوكاسل منفتح على بيعه. (كرونيكل)

يبدو ريال مدريد واثقًا من قدرته على التغلب على غريمه الإسباني برشلونة بتوقيع باير ليفركوزن البالغ من العمر 21 عامًا ولاعب خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز. (سبورت)

قال وكيل حارس مرمى الأرجنتين إميليانو مارتينيز، 31 عامًا، إن مانشستر يونايتد كان على وشك التعاقد معه من أستون فيلا الصيف الماضي، لكن مدرب أولد ترافورد إريك تن هاج اختار ضم الكاميروني أندريه أونانا، 28 عامًا، بدلًا من ذلك. (ESPN)

قدم نادي ميلان عرضًا مبدئيًا للظهير الأيمن لتوتنهام والبرازيل إيمرسون رويال، لكن هناك فجوة بين تقييمات الأندية للاعب البالغ من العمر 25 عامًا. (سكاي سبورتس)

يدرس المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ما إذا كان سيترك أتلتيكو مدريد للانضمام إلى ميلان الإيطالي، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إنه سيبقى في النادي الإسباني حتى يفوز بشيء معهم. (كورييري ديلو سبورت)