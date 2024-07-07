مونتيلا يرفض التعليق على تحية الذئاب الرمادية

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا على جماهير فريقه بعد الأجواء الرائعة التي صنعتها خلال الخسارة أمام هولندا 1 /2 مساء السبت في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، لكنه تجنب التعليق على تحية الذئاب الرمادية المثيرة للجدل.

وقال مونتيلا "الأجواء دائما تشعرنا بأننا في الديار، لقد ساندونا حتى النهاية، لكن هذا الفخر وهذا الشغف تجاه الفريق كان واضحا منذ اليوم الأول، ليس فقط خلال المباريات".

وأضاف "ما يجعلنا نشعر بفخر حقيقي هو رؤية أنه حتى بعد الهزيمة أظهرت الناس الحب تجاه ما قمنا به خلال البطولة، هذا يمنحني الكثير من السعادة، نريد أن نستمر في تغذية هذا الشغف من خلال أدائنا، ثم يمكنك أن تربح أو تخسر".

وأشار “نحن في حاجة لمواصلة النضوج، ومواصلة التحسن، لأن المستقبل يقف إلى جانبنا”.

لكن مونتيلا رفض التعليق على تحية الذئاب الرمادية المثيرة للجدل والتي تسببت في إيقاف المدافع ميريح ديميرال لمباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد قيامه بهذه الإيماءة.

وكان لاعب المنتخب التركي ديميرال أدى هذه التحية خلال احتفاله بهدفه الثاني في مباراة النمسا ضمن منافسات دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي.