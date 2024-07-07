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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جاري لينيكر لاعب منتخب إنجلترا السابق عن دعمه لترشيح فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق لخلافة جاريث ساوثجيت في تولي تدريب المنتخب الإنجليزي.



وتوقع لينيكر أن يترك ساوثجيت منصبه حتى لو فاز بلقب كأس أمم أوروبا بعد أن قاد إنجلترا إلى نصف نهائي البطولة.



وأشاد مقدم برنامج "مباراة اليوم" على قناة بي بي سي بلامبارد عقب تصريحات لاعب تشيلسي السابق ومدربه خلال فوز إنجلترا بركلات الترجيح في ربع النهائي على سويسرا أمس السبت.



حيث سبق وأن إقترح أن ساوثجيت "غير كفء من الناحية التكتيكية وقال: "أعتقد أن هذه ستكون آخر بطولة لجاريث ساوثجيت، مهما حدث، إذا فاز أعتقد أنه سيعتزل اللعب بالتأكيد".

لينيكر يدعم لامبارد كخليفة لجاريث ساوثجيت



وأضاف: "إذا لم يفعل ذلك، فأعتقد أنه سيعتزل، سيكون القرار له، لكنني لن أتجاهل فرانك لامبارد أعتقد أنه يفهم الأمر تكتيكيا، أعتقد أن اللاعبين سيحترمونه على الفور، أنا أستبق الأمور هنا".



مضيفا: "إذا كنت ستختار اللغة الإنجليزية، فمن غيرك؟ إيدي هاو؟ ربما؟".



ولم يتولى فرانك لامبارد تدريب أي فريق منذ توليه منصب المدير الفني المؤقت لتشيلسي في نهاية موسم 2022-2023 بعد إقالته من تدريب إيفرتون في وقت سابق من ذلك الموسم.



وأضاف لينيكر: "أعتقد أنه كان سيء الحظ بعض الشيء في مسيرته التدريبية في بعض النواحي، أعتقد أنه نجح في ذلك من الناحية التكتيكية".



وأضاف ميكا ريتشاردز المشارك في تقديم البودكاست عن مدرب فريق ديربي كاونتي السابق: "عندما ذهب إلى ديربي، أعتقد أن الشعور كان أنه لعب كرة قدم جيدة حقا، لكن كان ينبغي أن يساعدهم على الصعود، لقد ذهب إلى تشيلسي أثناء حظر الإنتقالات وتمكن مع ذلك من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، مع كل اللاعبين الشباب الذين جلبهم، تامي إبراهام، وميسون ماونت، إلخ، ثم ذهب إلى إيفرتون، وأبقاهم في الصدارة".



وأضاف: "لم يكن أسلوبه في اللعب رائعا، لكنه إستغل كل ما كان متاحا له، من الواضح أنه سيعود إلى تشيلسي، أعتقد أن هذا هو المكان الذي كان الناس يحكمون عليه فيه".



وأشاد ريتشاردز بتحليل لامبارد خلال مباراة إنجلترا وسويسرا، قائلا: "إستغرق تحليل فرانك ثلاث دقائق، وعادة، إذا تعمق شخص ما في هذا الأمر، فبعد دقيقتين ربما، تفقد الإهتمام، لكنني ظللت ملتصقا به لمدة ثلاث دقائق، ويمكنك أن ترى أنه يمتلك شيئا ما، إنه واضح، الطريقة التي يشرح بها النقاط، ويمكنك أن ترى أن هناك مدربا بداخله".



وأضاف جاري لينيكر: "الدقائق الثلاث التي لعبها فرانك كانت مذهلة".

