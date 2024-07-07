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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، بأداء خاميس رودريجيز، نجم الفريق، الذي قاده لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024).

مدرب كولومبيا: خاميس يشعر بالسعادة

وأحرز خاميس هدفا من ركلة جزاء وصنع هدفين آخرين، ليقود كولومبيا لاكتساح بنما 5 / صفر مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) في دور الثمانية للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وكان هذا هو الهدف الـ28 لرودريجيز، 32 عاما، في مسيرته الدولية مع منتخب كولومبيا، الذي يطمح للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2001، التي استضافها على ملاعبه.

وقال لورينزو عقب المباراة "إنه لاعب جيد، لا يوجد ما يمكن تفسيره، إنه يشعر بالسعادة داخل الملعب".

وأصبح لاعب خط وسط ساو باولو البرازيلي، هو أول لاعب في كوبا أمريكا يسجل ويصنع هدفًا في أول 15 دقيقة في إحدى مباريات البطولة منذ نسخة عام 2011.

كما بات رودريجيز أيضا أول لاعب في نسخة كوبا أمريكا 2024 يصل إلى 6 مساهمات تهديفية، عقب تسجيله هدفا وحيدا وقيامه بـ5 تمريرات حاسمة خلال رحلته في البطولة الحالية، متفوقا بفارق مساهمتين أمام أقرب ملاحقيه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفنزويلي سالومون روندون.