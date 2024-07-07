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أحمد جودة - القاهرة - قال الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول، إنه سيكون عليه ملء الفراغ الذي تركه سلفه الألماني يورجن كلوب، لكنه أكد أن الفوز بالمباريات هو أفضل طريقة للبدء.

آرني سلوت: يورجن كلوب ترك فراغا كبيرا

وقال سلوت في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لليفربول، اليوم الجمعة: "هناك فراغ يجب ملؤه، لكنك ترى أن ذلك يعد إرثا من خلال فريق لديه ثقافة الفوز".

وأضاف: "واحد من أسباب تواجدي هنا- وهناك العديد من الأسباب لذلك- لكنني أظن أنني لدي قائمة جيدة وكمدرب أنت ترغب في العمل مع ناد لديه لاعبين جيدين وفرص للفوز بلقب ما".

وأوضح: "لقد أظهر الماضي أن هناك إمكانية للفوز ببعض الألقاب، أحب العمل مع اللاعبين وتطويرهم لكنني أرغب في الفوز كذلك، وفي هذا النادي هناك فرصة للفوز".

وتابع سلوت: "دائما هناك فرصة للتعرف على المدينة لكنني أعتقد أنك كمدرب سيكون عليك الفوز بمعظم المباريات التي تخوضها".