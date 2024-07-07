نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية للشباب يتوج بطلا لكأس غرب آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب السعودية للشباب تحت 19 عاما لقب بطولة كأس إتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الإمارات بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.



ولعب الأخضر الشاب في المجموعة الأولى بجانب اليمن وسلطنة عمان والكويت.



وإفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالتعادل مع المنتخب اليمني (2-2)، ثم فاز على المنتخب الكويتي (3-0)، وتعادل مع المنتخب العماني (1-1).



وواجه منتخب سوريا في نصف النهائي وفاز عليه بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نهائي البطولة بجدارة وإستحقاق.



وأتم منتخب السعودية مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب الإماراتي بهدف نظيف في المباراة النهائية ليتوج بذلك الفوز بلقب المسابقة.



ونجح هجوم منتخب السعودية في إحراز 9 أهداف، مقابل 3 أهداف فقط هزت شباكه.

