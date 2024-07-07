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أحمد جودة - القاهرة - دافع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن والده الإعلامي أحمد شوبير، لما يتلقاه من انتقادات حول اتهامه في أنه سبب من أسباب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

"بتتهموا ناس ظلم".. مصطفى شوبير يدافع عن والده



وكتب "شوبير" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اتهامات اتهامات وخوض في ذمم دون علم ولا أي دليل انتو مفرقتوش عن اللي ظلموا رفعت في حاجة ودلوقتي بتتهموا ناس ظلم بـ أذى شخص دون أي دليل حتى.. دي عايزينها أهلي وزمالك وتريند أخو اللاعب طلع وقال اسألوا فلان وذکر اسم شخص".

وأكمل: "ووكيله كان قاعد وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص اللي تم ذكر اسمه فين بقي اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟ ولا أخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قال حاجة أو ذكر اسمه حتى زي ما المفبركين بيكتبوا.. التريند عمى الناس والاتهامات الباطلة أي حد بيكتب أي حاجة."



وواصل: "الناس للأسف بتصدقها وخلاص ويا ريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ بنفسها الأول ومتظلمش حد تاني باتهامات باطلة دون أي دليل لأن كده أنت أول واحد متعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية.. استقيموا يرحمكم الله، وسيبكم من التريند كلنا لله راجعون، أخيرا ربنا يرحمك يا رفعت أكيد انت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم".

