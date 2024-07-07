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أحمد جودة - القاهرة - في سياق الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، تبين أنه خرج إلى الإمارات للإعارة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية.

و تفاجأ بأن وضعه القانوني كان غير مسموح به، مما دفعه إلى فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه والبقاء في الإمارات لمدة شهر، قبل أن يتعرض لوعكة صحية أسفرت عن وفاته.

وفيما يلي تعرفكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية حقيقة قصة اللاعب أحمد رفعت وما تعرض له من ضغط نفسي قبل وفاته.

تصريحات نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت

آخر تصريحات نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت

كشف نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، حول الأزمة التي أدخلته في حالة نفسية سيئة وأدت إلى تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته.

وأشارت تصريحات نادر شوقي إلى أن أحمد رفعت خرج للإعارة إلى الوحدة الإماراتي بشكل غير قانوني، حيث كان من المفترض على ناديه إنهاء إجراءات استخراج تصاريح سفره قبل السفر خارج مصر.

وأضاف "رفعت تفاجئ وهو في الإمارات أن خروجه من مصر غير قانوني وبعدها دخل في حالة نفسية سيئة وفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه واستمر في الإمارات لمدة شهر".

وتابع "إدارة فيوتشر وقتها كان بها أحمد دياب وهو الذي سمح له بالتحرك والسفر إلى الإمارات، ورفعت كان يرفض السفر إلى الإمارات خوفا من الأزمة".

و أردف "رفعت كان خائفا من العودة إلى مصر وطلبت منه الانتظار لفترة لحين حل الأزمة حتى تكون عودته إلى مصر قانونية وطوال هذه الفترة كنت أطلب من المسؤولين في فيوتشر حل الأزمة ولكنهم لم يتحركوا".

وأشار "نادي الوحدة سدد راتب الموسم بالكامل لـ أحمد رفعت رغم أنه فسخ تعاقده في منتصف الموسم".

وأتم تصريحاته "اسألوا عبد الظاهر السقا وعلي ماهر عن سبب اختفاء أحمد رفعت لعدة شهور كان يقال فيها إنه مصاب".

من هو اللاعب أحمد رفعت؟

آخر تصريحات نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت

الاسم الكامل: أحمد السيد رفعت أحمد.

اسم الشهرة: احمد رفعت.

مكان الولادة: ولد في بلدة كفر الشيخ – جمهورية مصر.

تاريخ الولادة: من مواليد 20 يونيو / حزيران 1993 م.

الجنسية: عربي مصري.

الدين: يعتنق الديانة الإسلامية.

العمر: يبلغ 30 عامًا من عمره.