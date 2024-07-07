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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن الراحل أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي بالقلب مؤكدا أنه كان في طريقه لإجراء جراحة جديدة خلال الأيام المقبلة لكن القدر لم يمهله ذلك.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حالة رفعت كان يستحيل معها العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى وفق تصريح الطبيب المعالج له.

وأكمل شبانة بأن رفعت كان سيتعد لعمل عملية جديدة لتركيب جهاز منظم لذبذبات القلب خلال الأيام المقبلة سواء داخل مصر أو بالخارج.

شبانة: يجب أن نستفيد من واقعة رفعت حتى لا يذهب حقه هدرا

وأتم شبانة بأنه بعيدا عن المتاجرة بإسم الراحل يجب أن نخرج من الواقعة بتنفيذ الإجراءات الطبية الصحيحة داخل الملاعب المصرية وتوفير الأجهزة اللازمة لإنعاش أي لاعب يتعرض لنفس الأزمة داخل الملعب.. مضيفا أنه بعد سقوط اللاعب المرة الأولى تم الحديث عن ضرورة تزويد الأجهزة الطبية بالاندية بالاجهزة اللازمة ولم يتم أي جديد منذ حينها.. فهل يكون وفاة اللاعب البداية الحقيقية لتحقيق تلك المطالب حتى لا يضيع حق رفعت ولا تتكرر حالات مشابهة داخل ملاعبنا؟

