نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة ينشر تشكيل الفريق لمواجهة المصري بصورة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة عن تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، بصورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، في المباراة التي تقام بينهما اليوم في تمام الساعة الرابعه مساء

ويخوض المصري البورسعيدي مباراة هامة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 مع نظيرة بلدية المحلة، ضمن إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.



وستكون المباراة بين بلدية المحلة والمصري البورسعيدي علي ستاد “برج العرب بالإسكندرية”، حيث يسعي الفريقين للحصول علي العلامة الكاملة.

وجاءت تشكيلة بلدية المحلة كالتالي:

أحمد حسين، نور الزموري، أحمد العش، هشام حافظ، عبد الرحمن سمانه، يوسف حسن، البنوك بنجامين، أحمد رضا، أحمد مجدي كهربا، اسلام مرزوق حسام أشرف.

